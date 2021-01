Portugal teve esta sexta-feira o seu dia com mais mortes por covid-19 desde o início da pandemia. Foram 159 as vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas, subindo para mais de 8.543 o número total de óbitos por e com covid-19 desde março.De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, esta sexta-feira foi também registado o segundo maior número de novos casos de covid-19 num dia, com mais 10.663 infetados nas últimas 24 horas, fazendo deste o terceiro dia consecutivo em que Portugal confirma mais de 10 mil novos casos.O país registou até agora mais de 525 mil infetados, o que significa que um em cada 20 portugueses tem ou já teve o novo coronavírus.Em relação ao último dia foram registadas mais 6.458 recuperações, aumentando para mais de 390 mil o número de recuperados da covid-19.O número de casos ativos continua a subir, sendo agora superior a 125 mil pessoas que têm o novo coronavírus e ainda não recuperaram. No Natal, a 25 de dezembro, este número era de cerca de 70 mil.Nas últimas 24 horas subiu também o número de internados. São agora 4.560 o número total de internados, mais 192 que no dia anterior. Destes, 622 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 11 em relação a esta quinta-feira.