Educação e da Saúde já estão a articular-se para levar às escolas a "campanha permanente de testes antigénio" anunciada pelo Primeiro-ministro, disseram os dois ministérios à SÁBADO. Mas nada mais anunciam sobre o assunto para já.

A SÁBADO questionou ambos os ministérios que sugeriram ainda ser cedo para responder de que modo esta campanha se articulará, quantos testes serão realizados, quem será testado ou se caberá às autoridades de saúde a definição de que escolas terão estes testes.



Apenas se sabe o que António Costa anunciou no final da reunião do Conselho de Ministros de 13 de janeiro: "Um dos fatores que melhor nos tem permitido controlar a gestão da pandemia é termos adotado uma política de testagem massiva: testagem, testagem, testagem. Relativamente às escolas vamos acompanhar o funcionamento das escolas com uma campanha de testes antigénio de forma a podermos ir detetando casos não detetados de eventuais contaminados", disse.



No dia anterior, o ministro da Educação tinha sido menos efetivo quanto ao estado do projeto. Durante uma audição na comissão parlamentar de Educação, Tiago Brandão Rodrigues disse que "se esses testes existirem e puderem ser canalizados, obviamente serão bem-vindos e nós queremos recebê-los". O governante acrescentou, todavia, que o "core business" (o especialista, traduza-se assim) nesta área é a Saúde. Portanto, uma decisão dependerá sempre desse lado e não da educação.

Uma ideia arrastada

Esta era uma medida que estava prevista desde novembro, quando então foi decretado um novo estado de emergência, quando foi anunciada para os lares, e que tem sido pedida tanto pelos diretores de escolas como pelos sindicatos de professores, que receberam agora com desconfiança o anúncio. O motivo para essa desconfiança está no arrastar do processo há já vários meses.



A FENPROF chegou a apresentar uma petição, iniciada ainda em maio de 2020, que pedia que o início de um programa do género coincidisse com o novo ano letivo, em setembro (o que não sucedeu).



Em dezembro, os deputados aprovaram uma resolução (sem força de lei) nesse sentido: recomendavam ao Governo que avalie, em articulação com as autarquias e os serviços de saúde pública, "a criação de um programa para a realização de testes covid-19 gratuitos a professores, alunos, assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos especializados das escolas públicas."









A proposta do Bloco de Esquerda foi votada favoravelmente por todos os partidos exceto pelo Partido Socialista. A ideia seria a criação de um programa de "testes periódicos por amostragem para monitorizar o estado epidemiológico das escolas"