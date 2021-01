Desde setembro, quase 1,8 milhões de portugueses desinstalaram a aplicação StayAway Covid, criada para rastrear contactos das pessoas diagnosticadas com covid-19. Segundo dados da equipa do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (Inesc Tec) que coordena a aplicação, avançados pelo Público , apenas 39% dos quase três milhões que instalaram a app a continuam a usar em janeiro.As pessoas diagnosticadas com covid-19 precisam de inserir um código na aplicação. No entanto, nos últimos cinco meses apenas 2.708 códigos foram utilizados. Ao jornal, o presidente do Inesc Tec assegurou: "As pessoas estão a perder a confiança naapp porque não há códigos. E não há códigos porque os médicos estão mal informados sobre a forma como a app funciona e onde se encontram os códigos".