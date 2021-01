SNS está à beira do limite de camas covid

Pelo sétimo dia consecutivo, Portugal registou novos máximos de internamentos por covid-19. São agora 4.368 os doentes hospitalizados com o novo coronavírus, 611 deles em unidades de cuidados intensivos. Há também uma semana que o ritmo de novas hospitalizações se situa na casa das centenas e o número de camas covid no SNS está agora à beira do limite.

De acordo com números disponibilizados pelo Ministério da Saúde à SÁBADO, atualizados esta semana, são 4.473 as camas afetas à covid-19, das quais 3.801 são de enfermaria e 672 de unidades de cuidados intensivos. Tal quer dizer que o número de doentes com covid-19 corresponde, neste momento, a uma taxa de ocupação de 99% das camas covid em unidades de cuidados continuados e de 91% em camas covid em UCI.





Capacidade camas afetas à Covid-19 - 10/1/2021

As camas covid estão distribuídas geograficamente, com a maioria a situar-se em Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Centro do país: a região de LVT tem 1.696 camas covid (225 delas em UCI), a região Norte tem 1.496 camas afetas a doentes covid (271 delas em UCI) e o Centro tem 913 camas covid (112 em UCI). As ARS de Algarve e Centro registam cerca de 200 camas covid cada uma, com cerca de 30 a 40 camas de unidades de cuidados intensivos.

Este número é, no entanto, o dobro do registado no início da segunda vaga. No fim de outubro, Marta Temido anunciou que existiam 2.120 camas afetas a doentes covid-19, com LVT e Norte a registarem menos de mil camas para este tipo de internamento.





Capacidade camas afetas à Covid-19 - 25/10/2020

Hospitais têm capacidade para 19 mil doentes covid-19

Em resposta à SÁBADO, o Ministério da Saúde avança que os hospitais públicos têm neste momento uma capacidade total de cerca de 21 mil camas. Destas, algumas não podem ser consideradas para a resposta à pandemia, mesmo em pico de contágios e internamentos, uma vez que são destinadas a acidentes vasculares cerebrais, problemas coronários ou neonatologia, pelo que são apenas contabilizadas camas médico-cirúrgicas.

Na mesma resposta, avança que destas poderiam, sendo necessário, serem utilizadas 18 mil camas de enfermaria gerais e cerca de 1.100 camas de medicina intensiva para resposta à covid-19.

A estas, que são geridas "em função das necessidades e disponibilidades" devido a outras necessidades de internamento além da covid-19, acrescentam-se acordos de convenção efetuados pelas Administrações Regionais de Saúde, subcontratações diretamente efetuadas pelos hospitais do SNS, além de camas em estruturas militares.

Até esta segunda-feira, o número total de camas nestas estruturas era de 386 camas covid e 275 não-covid, para um total de 661 camas.

Internamentos tiveram subida de quase 60% desde o Natal

Com o aumento de casos de covid-19 desde o Natal, Portugal registou nova escalada de hospitalizações e nova saturação dos hospitais.

Em três semanas, desde o dia 25 de dezembro e até esta quinta-feira, os internamentos subiram de 2.754 doentes para 4.368 - uma subida de 60%.

No mesmo período, as unidades de cuidados intensivos viram também um aumento de 21% - de 504 para 611 doentes com covid-19 em UCI.

O número de doentes com o novo coronavírus hospitalizados em Portugal é agora mais do que o triplo de internados durante o pico da primeira vaga de março e abril e mais do dobro do que era registado durante o início da segunda vaga, em outubro.