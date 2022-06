Portugal com 328 casos de monkeypox

Em Portugal, contabilizam-se 328 casos de infeção pelo vírus Monkeypox. Nas últimas 24 horas, contabilizaram-se 11 casos.







"A maioria das infeções foram notificadas, até à data, em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve. Todos as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos", revela a Direção-Geral de Saúde (DGS). "Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)."Todas as pessoas se encontram estáveis e a informação acerca dos infetados está a ser analisada "para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional".