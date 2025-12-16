PJ lança operação contra grupo de assaltantes que se fazia passar por agentes da PJ

Sábado – Pense por si

Principal alvo eram casas de luxo em Cascais. Foram emitidos vários mandados de detenção.

A Polícia Judiciária está a levar a cabo uma operação em Lisboa, esta terça-feira, para combater uma onda de assaltos violentos feitos por um grupo organizado que se fazia passar por agentes da PJ. Há 10 suspeitos detidos que têm relações familiares entre si.

Suspeitos da morte de turista americano em Cascais localizados pela Polícia Judiciária
Suspeitos da morte de turista americano em Cascais localizados pela Polícia Judiciária

Os assaltantes, que atuavam há pelo menos um ano, simulavam buscas com falsos mandados, crachás e coletes, além de possuírem armas verdadeiras.

O principal alvo eram casas de luxo em Cascais. O grupo arrecadava grandes quantias de dinheiro, bens de luxo, desde relógios a pedras preciosos, para poder vender.

Foram emitidos vários mandados de detenção que foram todos cumpridos. Ainda há buscas a decorrer em São João da Talha, em Loures.

Os detidos serão presentes a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

A operação está a ser coordenada pela Unidade de Combate ao Terrorismo e a PJ de Lisboa está a coadjuvar as buscas.

