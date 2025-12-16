Igreja portuguesa pede aos católicos atenção aos pobres e migrantes neste Natal

José Ornelas espera que a data "desperte no coração de cada um" o "desejo de construir uma sociedade mais justa".

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa pediu esta terça-feira aos católicos que aproveitem o Natal para se aproximarem das "vítimas da pobreza que se tornam invisíveis", jovens sem emprego, idosos abandonados ou "migrantes que encontram desconfiança, indiferença e portas fechadas".



Na sua mensagem de Natal, José Ornelas espera que a data "desperte no coração de cada um" o "desejo de construir uma sociedade mais justa onde o respeito pela dignidade humana prevaleça".

Em particular, o também bispo de Leiria-Fátima pede aos fiéis que tenham uma "proximidade amiga e ativa" pelas "famílias consumidas pelo elevado custo de vida", pelos "jovens que não encontram futuro por falta de emprego digno e habitação" ou pelos "idosos que vivem no silêncio do abandono", além dos "migrantes que encontram desconfiança, indiferença e portas fechadas".

No texto, José Ornelas lembra os "presos que vivem esquecidos", os "doentes que sofrem, no corpo e na alma, a fragilidade da vida", os "profissionais de saúde exaustos que procuram responder aos constrangimentos no acesso aos serviços" ou os "inocentes que sofrem os danos das guerras, da injustiça e do esquecimento".

"Aproxima-se o Natal, que celebramos no meio de trevas assustadoras, ecos de guerra e receios de segurança, destruição, miséria e morte", mas a data convida também "à ternura", ao "respeito e cuidado atento", com "horizontes de futuro e de esperança", escreve o bispo, considerando que, nesta época, vive-se "um tempo repleto de desafios e tribulações, em Portugal e no mundo".

Os cristãos devem "escutar o choro de tantas crianças e os dramas espalhados pelo mundo, com os olhos de compaixão e fé ativa", refere o responsável máximo da Igreja Católica em Portugal.

"Foi neste mundo que Deus escolheu nascer: não num presépio de ouro, mas na fragilidade e na periferia onde a humanidade vive dilacerada" e, por isso, "a paz de que precisamos e que devemos levar ao mundo, é uma paz que tem de partir da proximidade, de pontes e gestos concretos", avisou o presidente da CEP.

Nesse sentido, o verdadeiro presépio a que os católicos devem dar atenção é "aquele onde cabem todos quantos perderam a esperança".

"A paz de que precisamos e que devemos levar ao mundo (...) começa nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas relações, nas nossas comunidades e nas nossas ruas", considerou.

Que "este Natal desperte no coração de cada um de nós o desejo de construir uma sociedade mais justa onde o respeito pela dignidade humana prevaleça", acrescentou ainda José Ornelas.