Agentes deixaram um carro de serviço e um reboque mal estacionados numa rua da Pontinha, em Lisboa, impedindo um autocarro de passar no local, enquanto jantavam num restaurante ali próximo.

A Polícia Municipal de Lisboa abriu um processo disciplinar aos agentes que deixaram um carro de serviço e um reboque mal estacionados numa rua da Pontinha, impedindo um autocarro de passar no local, enquanto jantavam num restaurante ali próximo.

Em resposta sobre o caso, a Polícia Municipal esclareceu ao Correio da Manhã que "não é permitido o uso de viaturas fora do município, exceto mediante autorização expressa do Comandante, o que não aconteceu".



Em consequência deste facto "o Comandante da Polícia Municipal de Lisboa já procedeu à instauração de um processo disciplinar a propósito dos factos expostos no vídeo", explica a força ao Correio da Manhã.



Lembre-se que um autocarro ficou bloqueado durante vários minutos na Pontinha, concelho de Odivelas, esta quarta-feira, por um carro patrulha e por um reboque da Polícia Municipal de Lisboa.



Enquanto o condutor do autocarro tentava fazer a manobra, impedida pelos carros da polícia, os agentes estavam a jantar num restaurante próximo do local.



Um civil gravou o momento e partilhou o vídeo nas redes sociais, mostrando indignação e afirmando ser uma situação recorrente. Isto porque os agentes policiais estavam fora da sua área de jurisdição e as viaturas estacionadas irregularmente.



Nas redes sociais as reações vão desde a crítica aos polícias até ao autor do vídeo por nada ter feito para ajudar a resolver a situação.