Supremo Tribunal de Justiça consultou o Tribunal de Justiça da União Europeia, e obriga quem tem carros que não conduz por qualquer razão a ter seguro em dia.

Tem um automóvel parado na via pública ou mesmo num terreno particular e não o conduz, por não poder? É obrigado a ter o seguro em dia. A decisão foi do Supremo Tribunal de Justiça, depois de ter questionado o Tribunal de Justiça da União Europeia por duvidar acerca da transposição das directivas europeias.



"O facto de a proprietária do veículo automóvel que interveio num acidente de viação (matriculado em Portugal) o ter deixado estacionado no quintal da residência não a dispensava do cumprimento da obrigação legal de celebração de contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel uma vez que se encontrava apto a circular", conclui o Supremo, num acórdão datado de 8 de Novembro e citado pelo JN. Este acidente envolveu o filho da dona da viatura. Ela tinha deixado de conduzir devido a doença e deixou o seu carro parado no quintal, dando baixa do seguro.



Porém, o filho que não tinha carta de condução usou o carro sem autorização, envolvendo-se num despiste contra uma casa no Seixal. Ele e os dois passageiros morreram.



As famílias dos dois passageiros foram reembolsadas, mas a mãe e a filha da vítima mortal viram o Fundo de Garantia Automóvel a pedir-lhes o reembolso das despesas, cerca de 450 mil euros. Elas pediram recurso e a decisão chegou ao Supremo, que decidiu que tinham que manter o seguro em dia.



A mãe viu-se livre da responsabilidade de pagar o reembolso: tal cabe agora à filha, que como herdeira tem "a qualidade de responsável civil".