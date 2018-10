Inspecção do Ministério Público revelou que havia falhas na investigação de casos de violência policial na Amadora, um ano antes dos ataques na Cova da Moura.

O Ministério Público admite que, em vários casos, houve arquivamentos de processos contra agentes da PSP "pela prática de factos que, eventualmente, poderiam integrar crimes de abuso de poder". As palavras são de Alípio Ribeiro, magistrado e ex-diretor da PJ agora na inspecção do Ministério Público, citado pelo Diário de Notícias.



Alípio Ribeiro tinha sido destacado para averiguar as queixas dos moradores da Amadora sobre os arquivamentos "abusivos" de denúncias de violência policial. A conclusão a que chegou é de que a investigação não teve a exigência devia a este tipo de crimes "nomeadamente num contexto social etnicamente diversificado".



A conclusão da inspecção do Ministério Público, em Julho de 2014, indicava que havia uma certa desvalorização da actuação policial por parte da procuradora do Ministério Público da Amadora. Mas a mesma não foi divulgada, nem originou medidas concretas. A resposta veio na véspera da substituição de Marques Vidal por Lucília Gago na liderança da PGR. O gabinete sublinha que se trata de "uma inspecção a uma magistrada que aí estava colocada" e que "não houve qualquer auditoria/inspecção aos serviços do MP da Amadora", conta o DN. A PGR não referiu as conclusões ao inquérito à magistrada em causa.



Já em 2012, um parecer das Nações Unidas afirmava que na Cova da Moura, "a polícia toma por alvo imigrantes afro-descendentes e leva a cabo operações em larga escala nos bairros onde aqueles residem. Jovens de ascendência africana da comunidade foram vítimas frequentes de perfil racial por parte da polícia, que os manda parar nas ruas para os interrogar apenas devido à cor da sua pele".



As conclusões da inspecção assinada por Alípio Dias vêm confirmar as do último relatório da Comissão Europeia contra o racismo e a intolerância. "Nenhuma utoridade reuniu sistematicamente estas acusações e procedeu a um inquérito eficaz para determinar se (as acusações graves de violência racista cometida por agentes da polícia) são ou não verdadeiras", referindo ainda que isto "levou ao medo e à falta de confiança na polícia, particularmente entre as pessoas de origem africana". A PGR e o Ministério da Justiça já assumiram não ter dados organizados sobe violência policial.

Em 2015, seis jovens foram alegadamente agredidos na esquadra de Alfragide . O caso está neste momento a ser julgado. Mas no início, o Ministério Público acreditou na versão apresentada pelos agentes da esquadra de que os jovens tinham tentado invadir a esquadra e chegou mesmo a pedir que lhes fosse aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral da República foi questionada, na sequência da acusação aos polícias - a ser julgados pelos crimes de tortura, sequestro e agressões qualificadas motivadas pelo racismo -, sobre se havia, alguma vez realizado uma auditoria às investigações na comarca de que faz parte a esquadra de Alfragide.

O Departamento de Investigação e Acção Penal da Amadora já remeteu à Polícia Judiciária, no último ano, 15 inquéritos com suspeitas de violência policial.