O Governo deu a luz verde à transferência que está a ser feita no âmbito da reestruturação do SEF.

As mais lidas

PJ vai receber 600 inspetores vindos do SEF

A Polícia Judiciária (PJ) vai receber todos os inspetores da Carreira de Inspeção e Fiscalização (CIF) no âmbito do processo de reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), avança este domingo o Diário de Notícias.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A PJ vai ser reforçada com quase 600 inspetores. Os restantes 300 efetivos da CIF "aproveitam para passar à disponibilidade", se houver condições para tal, segundo o diário. Destes 600 efetivos, alguns poderão manter-se nas fronteiras aeroportuárias e marítimas, em apoio à PSP e GNR.A solução já terá recebido luz verde por parte do Governo. O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização (SCIF-SEF) comentou o tema, considerando que é "a proposta certa", diz Acácio Pereira, presidente deste sindicato.