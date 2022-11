Paulo Raimundo: "Não estamos nem queremos estar sós"

O novo líder comunista chama todos para a luta. "Contamos com tanta gente dos mais diversos setores e áreas, com aqueles que se aproximam e com os que se reaproximam". E deixa um aviso ao PS: "Ao contrário do que pensou, o Governo não ficou totalmente com as mãos livres".