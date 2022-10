PJ regista aumento de violência de gangues juvenis em Lisboa

A Polícia Judiciária registou um aumento de homicídios na forma tentada no primeiro semestre do ano. MAI já criou Comissão para analisar fenómeno.

A Polícia Judiciária constatou um aumento de homicídios - na forma tentada - levados a cabo por gangues juvenis no distrito de Lisboa. No primeiro semestre deste ano foram registados 15 tentativas de homicídio e um caso de homicídio consumado, revelando uma subida abrupta comparando com os dados de 2019 (ano pré-pandemia e confinamentos), segundo o Diário de Notícias.





Segundo a Polícia Judiciária, o que interessa no estudo sobre o aumento da violência é a existência de crimes violentos, independentemente do desfechoHá quatro meses, depois de serem conhecidos os dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), revelando uma subida da criminalidade praticada por jovens, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro criou a Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta, para analisar o problema e arranjar possíveis soluções. O RASI 2021 dava conta de um aumento na criminalidade grupal (+7,7%) e juvenil (+7,3%).