A comissão secreta do Chega

O Chega tem ocultado os membros do órgão consultivo de Ventura. A SÁBADO conta-lhe quem são. Pormenor: há vários doadores do partido.

Nos meios oficiais do Chega, o partido divulga os membros de todos os órgãos sociais – à exceção de um: a Comissão Política Nacional. Criada há ano e meio, é composta por “um número máximo de 25 membros de prestígio da sociedade civil”, lê-se nos estatutos, nomeados pelo próprio André Ventura, presidente do partido, e tem como objetivo “aconselhar a Direção Nacional em matéria de orientação política geral”, “sugerir tomadas de posição de natureza política, interna ou externa” e “ser ouvida pelo presidente do partido sempre que o contexto político o justifique e aquele o entenda necessário”. Quem são os membros? A lista não está disponível em lado nenhum, nem no site.