PJ lança megaoperação por fuga ao fisco no valor de 300 milhões de euros

Está em curso uma das maiores operações de sempre das autoridades portuguesas, em colaboração com as congéneres europeias.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos PJ Porto Finanças

Em causa um esquema de fuga aos impostos através de um carrossel de empresas fictícias. A fraude apurada em Portugal é superior a 300 milhões, sendo que na Europa -haverá buscas em mais oito países - a fraude supera os mil milhões. No nosso país estão previstas mais de 100 buscas, na Margem Sul, em Santarém, Figueira da Foz, Coimbra, Gaia, Porto, Guimarães e Braga.O processo é da Polícia Judiciária do Porto e é presidido pelo juiz Pedro Miguel Vieira, do Tribunal de Instrução Criminal portuense. Estão previstas pelo menos 15 detenções e haverá buscas em entidades bancárias, designadamente na sede do banco galego Abanca, no Porto, onde passariam muitos destes milhões que deveriam reverter para os cofres do Estado.