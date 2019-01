O fogo destruiu um veículo de transporte de pescado e uma embarcação de pesca e alastrou-se a outras duas embarcações marítimo-turísticas na Ericeira.

A Polícia Judiciária está a investigar um incêndio que, no domingo, destruiu um veículo e uma embarcação de pesca e causou danos noutras duas embarcações de recreio do Porto da Ericeira, disse hoje o comandante da Capitania de Cascais.



Rui Terra, capitão do Porto de Cascais, disse à agência Lusa que a Polícia Judiciária se encontra hoje no local a investigar as causas do incêndio ocorrido no Porto da Ericeira, no concelho de Mafra e distrito de Lisboa.



O alerta do incêndio foi dado pelas 20:00 de domingo, vindo o fogo a "tomar algumas proporções uma vez que o porto se encontra em obras".



Segundo a mesma fonte, o fogo destruiu um veículo de transporte de pescado e uma embarcação de pesca e alastrou-se a outras duas embarcações marítimo-turísticas, que ficaram com danos.



"Estava a amortizar o empréstimo que fiz em 2014 para a compra desta embarcação e não sei como vai ser agora", afirmou à Lusa Rodrigo Martins, proprietário e mestre do 'Tubarão', embarcação destruída pelas chamas, que não tem seguro que possa cobrir este prejuízo.



O armador, desde há nove anos, vivia exclusivamente da pesca desta embarcação, onde consigo trabalhavam outros dois pescadores.



No local, estiveram 42 operacionais e 13 veículos envolvidos nas operações de combate ao fogo, de acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.