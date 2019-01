Saiba como vai funcionar o registo obrigatório de drones e se precisará de certificado ou licença para os pilotar. Descubra ainda os locais interditos a aeronaves não tripuladas.

As regras que os proprietários de drones – aeronaves não tripuladas – terão que seguir foram divulgadas no site do Parlamento. A proposta de lei do Governo foi aprovada em Conselho de Ministros no dia 3 de janeiro e obriga a uma autorização prévia antes de captar imagens, à idade mínima de 16 anos para pilotar drones e à criação de licenças e certificados para pilotos de drones com "massa máxima operacional superior a 900 gramas". Contudo, ainda terá que ser discutida e votada.



Serão criadas áreas específicas para pilotar drones

O Governo pretende que a Administração central, local ou regional crie espaços públicos em que seja permitido o uso de drones, em que também não é necessária autorização para captar imagens. Nos espaços públicos e abertos em que o seu uso não seja permitido, é necessária uma autorização da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). Será pedida através de uma plataforma no site.



Em espaços de acesso público é precisa autorização

Se pilotar o drone num quintal, por exemplo, tem que ter consentimento do proprietário ou do legítimo possuidor. Nos espaços de acesso público, "de natureza pública ou privada", o uso de drones "carece de prévio consentimento do seu proprietário ou responsável".



As condições que os locais para pilotar drones têm que cumprir

Um espaço público onde seja permitido o uso de drones tem que "distar 30 metros de infraestrutura de terceiros" e "permitir a visibilidade necessária para os voos de aeronaves não tripuladas em linha de vista". Além disso, deve ter definido como tal pela ANAC, e ter um parecer dado pela Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN) e da força de segurança competente ou capitão do porto – caso se trate de zonas marítimas.



Limite de voo é de 120 metros

De dia, os drones podem voar até 120 metros acima da superfície, desde que haja um contacto visual direto. Uma aeronave brinquedo (que não tem motor de combustão e cujo peso seja inferior a 250 gramas) não deve voar mais que 30 metros de altura. Ambas devem distanciar-se 30 metros de pessoas e infraestruturas.



Os sítios de captação de imagem interdita

Alguns drones são utilizados para se obterem imagens aéreas. Contudo, há certos locais de que estes aparelhos devem estar sempre distantes pelo menos 100 metros e que não podem ser sobrevoados. São eles os edifícios onde funcionem órgãos de soberania, como o Parlamento; infraestruturas críticas ou pontos sensíveis definidos pelas autoridades; instalações militares, das forças de segurança, dos serviços prisionais e centros educativos; locais de acesso temporariamente interdito; embaixadas e representações consulares e quaisquer sítios onde decorram ações inspetivas, operações policiais ou de socorro.



Um drone também não pode voar a menos de 2 quilómetros de um navio de guerra ou outros navios do Estado. Caso decorram operações de voo no navio, a distância mínima sobe para 4 quilómetros.



Caso o drone se destine à captação de imagens para cinema e audiovisual, pode ser pedida autorização à ANAC com antecedência de 48 horas.



Drones devem ser registados na ANAC

Além do registo, um drone deve ser coberto por um seguro de responsabilidade civil, que cubra eventuais danos a infraestruturas. A autorização para voos dada pela ANAC pode destinar-se a um voo único ou para vários. Neste último caso, o plano de voo deve ser comunicado, ou em alternativa, as coordenadas geográficas do piloto remoto durante a operação de cada voo têm que ser registadas numa plataforma eletrónica.



Os voos podem sempre ser cancelados por motivos de segurança invocados pela ANAC, pela AAN ou pelas forças e serviços de segurança.



Tem um drone com mais de 900 gramas? Precisa de certificado

O certificado de piloto destina-se à operação de drones com menos de 25 quilos. É obtido por pessoas com mais de 16 anos que tenham passado por um período de formação, sendo aprovados. O regulamento ainda terá que ser estabelecido pela ANAC.



Se quiser pilotar um drone com mais de 25 quilos, precisa de uma licença. Também é atribuída pela ANAC, mas a pessoas com mais de 18 anos, e que sejam aprovados após formação.



Documentos que deve ter na sua posse

Se lhe for pedida a documentação referente ao seu drone, tem que apresentar o comprovativo do registo do sistema de aeronave não tripulada, e, quando necessários, o certificado ou licença de piloto, a autorização para o voo e o contrato de seguro de responsabilidade civil. Se não os tiver no momento da fiscalização, tem que apresentá-los em 24 horas na esquadra ou no posto territorialmente competente.



A fiscalização fica a cargo da ANAC, da AAN, dos organismos competentes dos governos regionais de Madeira e Açores, dos diretores de aeródromos, e da Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e Autoridade Marítima Nacional.



Incumprimento das regras é crime de desobediência qualificada

Entre outras infrações, comete uma contraordenação muito grave se pilotar um drone fora dos locais definidos. Por outro lado, operar drones em espaços privados sem autorização do dono é uma contraordenação leve. As pessoas coletivas estão sujeitas ao pagamento de coimas entre €800 e €7.500, dependendo da gravidade. Uma pessoa singular pode ter que pagar entre €300 e €3.500.



Veja a proposta de lei completa aqui.