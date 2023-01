PJ fez buscas na Câmara de Setúbal relacionadas com urbanismo

A Polícia Judiciária (PJ) efetuou buscas na Câmara de Setúbal, esta segunda-feira, relacionadas com "processos de contratação pública na área do urbanismo". De acordo com a Polícia Judiciária (PJ) não há para já arguidos constituídos.







Edifício dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Setúbal

Numa nota, a Câmara de Setúbal, presidida por André Martins (CDU), admite que os seus serviços foram alvo de buscas pela PJ "em processos relacionados com contratação pública na área do urbanismo"."A Câmara Municipal está a dar toda a colaboração à PJ e dará todos os esclarecimentos necessários solicitados pelas autoridades competentes", acrescenta a autarquia. Na nota, a câmara sadina remete ainda mais esclarecimentos para as autoridades policiais.Em declarações à agência Lusa, o diretor da PJ de Setúbal, João Bugia, disse que foram apreendidos vários documentos na sequência destas buscas e que o processo em causa não tem arguidos constituídos para já. As buscas à Câmara de Setúbal terminaram ao fim da manhã, tendo os inspetores da PJ abandonado os Paços do Concelho pelas 12:45.