PJ deteve suspeito de tentativa de homicídio em Paredes

Um homem de 54 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter tentado matar, a tiro, um homem na sequência de um furto, em Paredes, no distrito do Porto, informou hoje aquela polícia.

Em comunicado, a PJ esclarece que, de acordo com os elementos obtidos nas diligências de investigação realizadas, o arguido terá efetuado um disparo com uma arma de fogo na sequência de um furto que estaria a cometer, acabando por atingir um familiar do proprietário dos bens que o tentou impedir.

O suspeito foi detido "pela prática de um crime de homicídio na forma tentada ocorrido no passado dia 14 de novembro de 2020, em Vilela, Paredes", refere a PJ.

O detido, com antecedentes criminais por tentativa de homicídio e tráfico de estupefacientes, foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão domiciliária.