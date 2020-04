A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje, no Funchal, um homem indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada a um seu irmão.

"A Policia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, em estreita colaboração com a Policia de Segurança Pública (PSP) do Funchal, deteve hoje um homem de 48 anos de idade, fora de flagrante delito, fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, sendo vítima um seu irmão, de 47 anos de idade", refere a nota de imprensa.

Segundo a PJ, "o crime ocorreu ao fim do dia de ontem [sexta-feira] no Funchal, tendo a vítima sido agredida com um golpe de arma branca, na zona do pescoço, num contexto de um conflito entre a vítima e o autor do crime".

O suspeito, após a prática do crime, ocorrido na residência que partilhava com a vítima, abandonou o local, vindo a ser localizado e intercetado posteriormente, por elementos da PJ e da PSP na posse da arma que utilizara contra a vítima.

"Aquando da localização, o arguido reagiu à intervenção policial, tendo sido necessário recorrer à força, para o dominar e concretizar a detenção", refere a PJ.

O detido vai ser hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.