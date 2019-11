Um homem suspeito de tentar matar um outro em junho passado, na cidade de Loulé, no Algarve, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, foi hoje anunciado.Em comunicado, a PJ indicou que o detido, de 29 anos, é suspeito de "atentar contra a vida de um outro de 30 anos, fazendo uso de uma arma de fogo, na via pública, em frente à residência da vítima", no dia 01 de junho na cidade de Loulé.De acordo com a PJ, no mesmo dia, o detido "já havia manifestado intenção de atentar contra a vida da vítima "por meio do uso de uma arma branca, quando se encontravam no interior de um estabelecimento, tendo sido impedido de o fazer por clientes".Durante a investigação foram recolhidos elementos probatórios que permitiram a detenção do presumível autor da tentativa de homicídio.O homem, indiciado pelo crime de homicídio na forma tentada, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a prisão preventiva como medida de coação.