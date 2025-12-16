Principal alvo do grupo eram casas de luxo em Cascais.
A Polícia Judiciária está a levar a cabo uma operação em Lisboa, esta terça-feira, para combater uma onda de assaltos violentos feitos por um grupo organizado que se fazia passar por agentes da PJ. Pelo menos 13 pessoas foram detidas.
Agente da Polícia JudiciáriaLusa
Os detidos são "suspeitos da prática dos crimes de associação criminosa, roubo qualificado, sequestro agravado, usurpação de funções, detenção de arma proibida e crime cometido com arma".
Durante a operação policial, denominada "Balaclava", na qual participaram mais de 200 elementos da PJ, foram cumpridos 28 mandados de busca domiciliária e apreendidos "vários elementos de prova: objetos em ouro, uma quantia de dinheiro ainda não apurada, produto estupefaciente, munições e armas brancas".
Os alegados assaltantes do grupo, que atuou durante pelo menos um ano e meio, disfarçavam-se de polícias, com "armas de fogo curtas, crachás, coletes táticos, (...) balaclavas, instrumentos de imobilização das vítimas, designadamente abraçadeiras, bem como falsos mandados de busca e apreensão", para entrar nas habitações das vítimas, "previamente selecionadas em função da capacidade económico-financeira".
"Mediante entradas forçadas, ameaças graves e agressões físicas, eram subtraídos bens de elevado valor económico e patrimonial, nomeadamente numerário, ouro e joias, causando elevado alarme social e acentuado sentimento de insegurança", refere o comunicado.
PJ detém 13 membros de grupo que se fazia passar por agentes da PJ para fazer assaltos violentos
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Enquanto os cidadãos sabem o que move e o que pensa a extrema-direita, da esquerda obtém-se um “nim” em vários assuntos. Isso revela uma fraqueza que afasta mais do que os pormenores programáticos em causa.
O ChatGPT foi lançado no final de 2022 e, desde então, grande parte do conteúdo que encontramos online passou a ser produzido, parcial ou totalmente, por inteligência artificial. Falta discutir limites éticos.