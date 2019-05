"Esta investigação tem sido desenvolvida em articulação com autoridades internacionais", revelou a Polícia Judiciária em comunicado.

A Polícia Judiciária confirma que a investigação sobre o desaparecimento de Maddie McCann, em 2007, continua em aberto. "A investigação sobre o desaparecimento de uma criança inglesa, ocorrido na praia da Luz, em 2007, continua em aberto, no âmbito de Inquérito tutelado pelo Ministério Público de Portimão", indica um comunicado emitido esta sexta-feira.

"Esta investigação tem sido desenvolvida em articulação com autoridades internacionais, obedecendo às regras de cooperação judiciária e policial, que as circunstâncias da situação justificam. A Polícia Judiciária, no interesse da investigação, não considera oportuna a prestação de esclarecimentos adicionais", revelou a PJ.

O Correio da Manhã divulgou que as autoridades seguem uma nova pista e um novo suspeito. Maddie desapareceu há 12 anos. O processo, que foi enviado para a PJ do Porto para ser todo reapreciado, conta agora com a colaboração de uma equipa mais vasta que ainda permite esclarecer o mistério. Este cenário afastaria os pais - que chegaram a ser constituídos arguidos no início do caso.