João Oliveira, deputado do PCP, disse esta sexta-feira em Assembleia da República que a atitude do Governo só se justifica com um "calculismo eleitoral".



O deputado referiu que, neste momento, "o caminho que é necessário seguir é o da valorização dos trabalhadores, dos seus salários e dos seus direitos", afirmando que é esta a visão do PCP.



Questionado sobre o desafio de moção de Assunção Cristas a António Costa, João Oliveira referiu a justificação apresentada para esta atitude do Governo: "Na nossa prespetiva, só o calculismo eleitoral pode justificar que o Governo reutilize um direito que já estava previsto, para abrir este clima de crise".



O deputado afirmou que o PCP não tem "nenhuma posição de confiança" em relação à atitude adotada agora pelo Governo. João Oliveira explicou que o compromisso do PCP é para com os trabalhadores e para com o povo, e "não com o que o Governo pretende fazer".



João Oliveira disse ainda que o PCP vai continuar a "utilizar a força que os portugueses nos deram, para continuar a lutar pela conquista de direitos".