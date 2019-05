Novo suspeito no Caso Maddie: Pedófilo alemão estava em Portugal quando menina desapareceu

Martin Ney, de 48 anos, encontra-se a cumprir pena de prisão perpétua por ter matado três crianças. Conhecido como o "Homem Mascarado", é semelhante a homem visto com uma criança ao colo pouco depois de Maddie desaparecer.

Novas investigações associadas ao caso Maddie abordam a possibilidade de um assassino infantil em série ser o novo suspeito do desaparecimento da criança há 12 anos, em maio de 2007, da Praia da Luz, no Algarve.



Trata-se de Martin Ney, um homem de 48 anos que se encontra a cumprir pena de prisão perpétua por ter matado três crianças. Foi condenado em 2011.



Conhecido como o "Homem Mascarado", o assassino é, avança o The Mirror, parecido com um homem que terá sido visto com uma criança ao colo pouco depois de Madeleine, na altura com três anos, desaparecer.



O Correio da Manhã apurou junto da Polícia Judiciária que este homem não está a ser investigado.



Sobre Ney, sabe-se que é original de Hamburgo, na Alemanha. De acordo com o jornal britânico, o homem avistava as crianças nas férias e depois raptava-as, usando uma máscara e a uma arma.



O homem foi identificado pela primeira vez pela Scotland Yard, a Polícia Metropolitana de Londres, como um possível suspeito pelos investigadores que trabalharam para os McCann, pais de Maddie, em 2011.



Na altura, a suspeita foi ignorada pelo facto de que Ney apenas procurava crianças do sexo masculino. Agora, uma nova investigação evidencia que os detetives têm novas informações que o ligam ao desaparecimento de Madeleine.



O The Mirror avança que Ney estava a trabalhar para uma igreja evangélica, num projeto para os sem-abrigo em Portugal, no momento em que Madeleine desapareceu.



Aos investigadores, o homem disse não ter cometido nenhum homicídio e negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Maddie.



O novo suspeito foi acusado de ter matado os três meninos entre 1992 e 2011. As vítimas foram Stefan Jahrd, de 13 anos, Dennis Rostel, com 8, e Dennis Kleinfrom, com 9 anos.



Apesar de ter sido também interrogado relativamente ao desaparecimento do menino alemão Renee Hasse, que desapareceu em Aljezur, em 1996, Ney nunca fui acusado.



