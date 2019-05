Mais inspetores avançam com investigação a novo suspeito de ter levado a criança do aldeamento da praia da Luz.

Uma nova pista e um novo suspeito - que a Polícia Judiciária tenta manter no mais absoluto segredo - levaram a que fossem colocados novamente mais meios a investigar o paradeiro da criança inglesa, desaparecida há exatamente 12 anos, num aldeamento da praia da Luz, Lagos. O processo, que foi enviado para a PJ do Porto para ser todo reapreciado, conta agora com a colaboração de uma equipa mais vasta que ainda permite esclarecer o mistério Este cenário afastaria os pais - que chegaram a ser constituídos arguidos no início do caso.



Leia a notícia no Correio da Manhã.