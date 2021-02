PJ apreende 100 quilos de cocaína num navio

A Polícia Judiciária anunciou, este domingo, ter apreendido 100 quilos de cocaína num navio, onde deteve um suspeito de tráfico.







PJ, Polícia Judiciária, costas, xxx

Tópicos Polícia Judiciária PJ questões sociais polícia dependência crime organizado crime

A corporação contou com "a relevante colaboração", em termos operacionais, da Marinha e da Força Aérea, no âmbito de uma operação em que houve lugar a abordagem e intercepção de um navio cargueiro ao largo da costa portuguesa.A embarcação foi conduzida a um porto nacional, sendo que, na sequência de buscas no interior da mesma, foi detido um indivíduo, 26 anos de idade, natural de um país da América Latina.A avaliar pelos elementos de prova recolhidos, o suspeito e a cocaína seguiam no interior do navio sem conhecimento do respectivo capitão. Segundo a PJ, presume-se que o indivíduo se preparava para lançar a droga ao mar, em determinado ponto da rota do navio, no interior de sacos à prova de água equipados com aparelhos de geolocalização e com boias de flutuação. Aparentemente, a cocaína seria posteriormente recolhida por cúmplices da mesma organização criminosa.Esta operação contou com a cooperação e apoio da Drug Enforcement Administration (DEA), dos E.U.A., e do Maritime Analisys and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N).O detido vai comparecer perante as autoridades judiciárias competentes (Ministério Público e juiz de instrução criminal) para ser sujeito a medidas de coação.