Dois espanhóis e um peruano ligados à maior apreensão de cocaína em 15 anos

Operação "Maré Branca" envolveu esforços da Polícia Judiciária, Marinha e Força Aérea em cooperação com autoridades espanholas, da DEA dos EUA e do NCA do Reino Unido. Foram encontradas 5,2 toneladas de cocaína a bordo de um veleiro.