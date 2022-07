Pista do aeroporto de Lisboa fechada após rebentamento de pneu de jato privado

O rebentamento de pneus de um jato privado durante a aterragem no "Humberto Delgado" encerrou a pista do aeroporto de Lisboa. Vários voos com destino a Lisboa estão a ser desviados para Porto e Faro. O incidente espalhou óleo na pista, disse ao CM um passageiro que se encontrava dentro de avião com destino a Paris quer se encontra à espera de descolagem. Esta é a informação vinculada pelo comandante da aeronave aos passageiros.







A torre de controlo de Lisboa está a informar os aviões em espera que a pista deverá abrir por volta das 18h50.A pista de Lisboa, recorde-se, está a registar um tráfego anormal de aeronaves privadas que transportam participantes da Conferência dos Oceanos, da ONU, que encerra esta sexta-feita na capital portuguesa.A ANA Aeroportos confirmou esta tarde que a operação no "Humberto Delgado" encontra-se suspensa desde as 17h14 devido a uma aeronave imobilizada na pista."Esta situação deriva de rebentamento de pneu no trem de aterragem de uma aeronave privada à chegada a Lisboa. A aeronave está a ser removida de modo a que a operação possa retomar o mais rapidamente possível", pode ler-se no comunicado.Em atualização