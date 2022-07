ONG fazem balanço da Conferência dos Oceanos da ONU

Várias organizações ambientais saudaram os compromissos discutidos na segunda edição da Conferência dos Oceanos. No entanto, são apontadas algumas faltas como a falta de apoio a uma moratória à mineração em mar profundo, o que levou a que fosse criada uma petição.

A segunda edição da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas (UNOC), organizada, em Lisboa, pelos Governos de Portugal e do Quénia, termina esta sexta-feira após uma semana de eventos, debates e sessões plenárias. As organizações ZERO, Oikos e Sciaena fizeram um balanço das soluções e compromissos que foram discutidos durante a cimeira e que culminaram na Declaração de Lisboa.