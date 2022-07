ANA Aeroportos confirmou que problema está relacionado com greves em vários países.

Pelo menos 30 voos cancelados no Aeroporto de Lisboa

Foram cancelados pelos menos 30 voos no Aeroporto de Lisboa para este sábado.







Aoa ANA Aeroportos confirmou que dezenas de voos foram cancelados para este sábado. O problema abrange várias companhias aéreas e a empresa diz que perturbações estão relacionadas com vários problemas, entre eles, greves em vários países de destino dos voos.Recorde-se que este é o segundo dia em que o aeroporto de Lisboa está com problemas uma vez que esta sexta-feira esteve com a pista encerrada devido a rebentamento de pneus de um jato privado.Em atualização