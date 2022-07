Como Rui Rio armadilhou Luís Montenegro

Quando Rui Rio sucedeu a Pedro Passos Coelho, teve direito a um gabinete na sede do partido, na São Caetano à Lapa, para onde se mudou aquele que viria a ser o seu secretário-geral, Feliciano Barreiras Duarte. O processo foi coordenado pelo então secretário-geral do partido, José Matos Rosa, com Passos já totalmente afastado. "Tinha um gabinete e demos-lhe um dossiê com tudo o que havia sobre o Congresso para fazerem as alterações que entendessem", conta quem estava na sede à data. Agora, tudo tem sido diferente.