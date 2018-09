Desconto face ao preço inicial já acontece junto dos vendedores que puseram casas no mercado nos últimos 12 meses, revela estudo da Century21.

O preço das casas tem aumentado de forma constante nos últimos anos, à boleia de um aumento do interesse dos investidores e do turismo e da cada vez maior escassez de activos capaz de satisfazer a procura, especialmente nos centros urbanos. Mas cada vez mais proprietários admitem descer o preço ou vir a fazê-lo caso o comprador o considere demasiado elevado.



Um estudo, com base em 810 entrevistas, realizado pela rede imobiliária Century 21, mostra que 33% das pessoas que venderam casa nestes últimos 12 meses não necessitaram de baixar o preço para encontrar um comprador e concretizar o negócio, mas 42,6% afirmou ter diminuído o valor em 5%. E 10% diz mesmo que fez um desconto superior a 10%.



Segundo o estudo, cerca de 70,2% dos inquiridos admitem poder baixar o valor pedido até 10%, caso o possível comprador considere o preço demasiado elevado.



Na questão das rendas, os inquiridos demonstram possibilidade de baixar os preços pedidos de forma a irem ao encontro da disponibilidade dos potenciais inquilinos. No entanto, 78,3% dos que fecharam arrendamentos nos últimos 12 meses não precisou de baixar o preço.



Num relatório divulgado a semana passada a agência de rating Standard & Poor's antecipa que as casas continuem a valorizar nestes próximos anos, ainda que a um ritmo mais suave. Após um crescimento de 11% em 2017, a casa de notação prevê uma variação positiva de 8,5% em 2018 e de 7% em 2019, lembra o Diário de Notícias.