O maior escritório de advogados do País foi alvo de um ataque informático no final de Dezembro. Documentos de processos como a Operação Marquês, caso EDP e da empresa Parvalorem foram publicados na Internet



Depois dos emails do Benfica, o autor do blogue "mercado de benfica", agora com nova localização (mercadodebenfica.blogsky.com), tem divulgado nos últimos dias centenas de documentos com origem num ataque informático à maior sociedade de advogados do País, a PLMJ. Nos documentos já disponibilizados, constam os autos da Operação Marquês, documentos do caso EDP e outros relativos às contas no estrangeiro do antigo presidente da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro, assim como a caixa de correio eletrónico do advogado João Medeiros, um dos defensores da Benfica SAD no processo E-toupeira.



Em declarações ao jornal Eco, fonte oficial da sociedade de advogados admitiu que "na sequência de sucessivas tentativas de intrusão ilícitas, a segurança de rede da PLMJ foi recentemente comprometida". "A PLMJ está a avaliar o impacto potencial desse acesso ilegítimo a informação, tendo definido de imediato, em conjunto com uma equipa de especialistas, medidas preliminares de proteção e contenção", declarou ainda a mesma fonte.



No entanto, segundo a SÁBADO apurou, entre emails e documentos, durante o ataque terão sido recolhidos cerca de dois terabytes de informação. Nos últimos dias, o "wordpress", plataforma de alojamento de blogues, decidiu encerrar o blog "mercado de benfica", porém os seus autores abriram uma nova página numa plataforma alojada no Irão.