Doação pedida pelo pirata informático que roubou os emails ao Benfica situava-se entre os 500 mil e o milhão de euros.

Ainda o inquérito estava a dar os primeiros passos, sem tempo para muitas diligências, quando Nélio Lucas, o empresário que dá a cara pela Doyen, entrava na sede da Polícia Judiciária de Lisboa para apresentar uma queixa referente ao mesmo assunto. Às 16h15 de 7 de Outubro de 2015 o empresário revelava aos inspectores que quatro dias antes, às 8h15 de 3 de Outubro, tinha recebido um primeiro email, com domínio do Cazaquistão, de alguém que se apresentava como "Artem Lobuzov" e que dizia estar na posse de informação confidencial sobre "o grupo Doyen bem como da sua relação com outras entidades e sociedades espalhadas pelo mundo". Seria Rui Pinto, o hacker que roubou os emails do Benfica. Mais: nos emails trocados de seguida, esse interlocutor dizia estar disposto a manter documentos e informação privados em troca de uma "doação generosa".



Essa "doação", revelou Nélio Lucas, situava-se entre os 500 mil e o milhão de euros. Na troca de correspondência, "Artem Lobuzov" indicava também como as negociações deveriam prosseguir e que as mesmas seriam feitas com recurso a um advogado, que não identificava, e mostrava disponibilidade para retirar da Internet alguns dos documentos partilhados no Football Leaks relativos à Doyen – o que veio a acontecer. Segundo Nélio Lucas, o chantagista disse-lhe também que após o pagamento "terminaria a intercepção das comunicações em curso, bem como entregaria toda a documentação da Doyen na sua posse", fosse em papel ou em ficheiros digitais alojados num disco externo.



Na mesma ocasião, o empresário disse-se receoso da divulgação pública da informação e declarou ter "toda a actividade do grupo em suspenso", o que lhe estava a causar um avultado dano patrimonial. Para ajudar os inspectores da Judiciária a chegar ao autor do roubo, aceitou que se fizesse uma cópia dos ficheiros do seu telemóvel e, em conjunto, decidiram avançar para a realização da reunião proposta, com um advogado que não sabiam então quem era.



