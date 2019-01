Entre as empresas públicas com mais reclamações estão a Segurança Social e o Centro Nacional de Pensões. Foram recebidas 250 reclamações por dia, em 2018.

O Portal da Queixa recebeu, entre janeiro e dezembro de 2018, uma média de 250 reclamações por dia, num total de cerca de 90 mil num ano. Maior parte (70%) das reclamações recebidas pela maior rede de consumidores nacional foram feitas através das redes sociais.



Em 2018, a marca com mais reclamações recebidas foi a MEO (5.220). Já na categoria de "Correio Postal e Expresso", a marca com mais reclamações são os CTT (4.178). No âmbito dos "Serviços Sociais e de Previdência", a marca com mais reclamações é a Segurança Social (1802). No total, a NOS é a segunda marca que regista mais queixas com 2.747.



Segundo o relatório apresentado, as entidades que menos respondem às queixas são a Segurança Social, a TAP e a CP. Já duas das entidades que mais queixas recebem - a MEO e os CTT - deram resposta a 100% das reclamações apresentadas naquele portal.



As entidades com a maior taxa de solução das queixas apresentadas ao Portal da Queixa são a Galp e a Goldenergy (ambas com 99%) e ainda o IEFP (98,1%). De destacar ainda a taxa da EDP Comercial (96,6%).



O relatório mostra ainda que a maior parte dos visitantes do Portal da Queixa (98%) não utiliza o mesmo para apresentar reclamações, mas para consultar a dos 2% que apresentam essas mesmas queixas.



Já os serviços públicos com mais queixa são a Segurança Social (1802) e o Centro Nacional de Pensões (613), seguido de perto do Serviço Nacional de Saúde (555).



Aproximadamente 70% das reclamações recebidas e aprovadas no Portal da Queixa em 2018 receberam resposta.