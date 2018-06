Os dois pilotos da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) que foram transportados para o hospital após acidente em Vila Real já fizeram exames e não revelaram lesões, devendo ter alta em breve, disse fonte hospitalar.O britânico Rob Huff e o marroquino Mehdi Bennani, dois dos quatro pilotos envolvidos no acidente e pertencentes à equipa Volkswagen Golf TCR, foram transportados para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde fizeram exames.Fonte hospitalar disse à agência Lusa que ambos se encontram estáveis, não sofreram lesões e que terão alta em breve.O acidente aconteceu nos primeiros metros da corrida, depois de um toque entre os Volkswagen de Rob Huff e Mehdi Bennani, que estavam na frente, provocando uma 'carambola' entre os carros que se seguiam.A corrida foi suspensa e houve entrada em pista de duas ambulâncias e das equipas médicas que prestaram a primeira assistência aos pilotos.Depois da reparação e limpeza da pista, a corrida será retomada às 18:30.O WTCR é a prova rainha do fim de semana de corridas em Vila Real, a quinta das 10 que pontuam para a Taça do Mundo de Carros de Turismo.