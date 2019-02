A partir desta quarta-feira, 27 de fevereiro, os deputados vão ter que fazer o login habitual no computador e confirmar depois com um "sim" para provarem que estão mesmo no plenário. Esta foi a forma encontrada pela Assembleia da República para resolver o problema das presenças-fantasma, revela o Observador. Os deputados receberam as indicações sobre o novo regime por email.Após as polémicas com as falsas presenças em plenário, todas as bancadas do Parlamento concordaram com a introdução de um novo registo de presença. "Assim, após a inserção das credenciais (username e password), aparecerá o seguinte popup. Poderá registar a presença, premindo o botão "SIM", ou, caso não pretenda registar a presença na reunião, deverá premir a cruz ( X ), no canto superior direito", revela o email enviado aos deputados. Caso o deputado prima o "sim", tem de esperar 30 segundos até a sua presença ser efetivamente registada.

Se carregar na cruz, o computador fica disponível para outro tipo de trabalho sem que a presença em plenário tenha sido automaticamente registada. "Neste caso, o sistema assinala que a presença não se encontra registada e poderá, em qualquer altura, efetuar o registo na sessão plenária. Para tal, bastará premir o botão "Presença por Registar" disponível no SIP (sistema de informações para o plenário) ou reiniciar a sua sessão", explica o documento.