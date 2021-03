Pela primeira vez desde outubro, Portugal não tem concelhos em risco extremo

País tem agora apenas oito concelhos em risco elevado, mas 115 registaram menos de 10 casos. Lisboa foi o único concelho do país a confirmar mais de mil casos.

Pela primeira vez desde o fim de outubro, Portugal não regista qualquer concelho em risco extremo da covid-19. O novo relatório da DGS dá conta de apenas oito concelhos em risco muito elevado e outros 27 que estão em risco elevado, o que significa que mais de 270 concelhos estão em risco moderado ou baixo da pandemia, algo que não acontecia desde que o Governo adotou a lista de concelhos, há mais de cinco meses, na altura para combater a segunda vaga da covid-19.



Portugal Covid-19 Reuters

Os mais recentes dados, que se remetem ao período de 17 de fevereiro a 2 de março, mostram que nenhum concelho supera os 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, o limite do escalão de risco extremo. Na semana anterior, eram três os municípios neste nível de risco mais grave: Arronches, Manteigas e Resende.

Desta vez, apenas oito concelhos estão no segundo patamar de maior risco, o que compreende os municípios com 480 a 960 novos casos por 100 mil habitantes. Na semana passada, eram 96 os concelhos neste patamar.





Aqui estão dois dos concelhos em risco extremo na passada semana - Manteigas e Resende -, além de Funchal, Câmara de Lobos, Castanheira de Pêra, Penela, Sobral de Monte Agraço e Barrancos.

Resende e Manteigas são mesmo os dois concelhos mais infetados durante o fim de fevereiro e início de março, com quase ou mais do que 900 casos por 100 mil habitantes. Em termos totais, isto significa que estes concelhos registaram 97 e 27 novos casos neste período.

No risco moderado da covid-19, com menos de 240 casos por 100 mil habitantes, estão agora 273 concelhos, mais 78 que no relatório anterior.





Funchal, a maior cidade entre os concelhos em risco, confirmou 726 casos nas últimas duas semanas. e é mesmo o terceiro concelho com mais casos, apenas atrás de Lisboa e Sintra.

A capital foi o único município português a registar menos de mil novos casos e a região de Lisboa e Vale do Tejo tem mesmo 14 dos 20 concelhos com mais infetados nas últimas duas semanas. Apenas Funchal, Coimbra, Porto, Vila Nova de Gaia, Famalicão e Santa Cruz, também na Madeira, fogem à regra.

No entanto, apenas três concelhos da Área Metropolitana de Lisboa - Montijo, Palmela e Sesimbra - estão em risco elevado, enquanto os restantes 15 encontram-se no nível de risco epidemiológico mais baixo.

Destaque ainda para 15 concelhos que não registaram qualquer caso de covid-19 durante o fim de fevereiro e o início de março e 115 concelhos que confirmaram menos de 10 casos durante este período.