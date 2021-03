Homem detido em Barcelos por tráfico de droga e violação do confinamento

A GNR deteve no domingo em Vila Frescainha, Barcelos, distrito de Braga, um homem de 43 anos por tráfico de estupefacientes e desobediência, neste caso por reincidir na violação do dever de recolhimento domiciliário, anunciou hoje aquela força.







Segundo a GNR, o suspeito, já referenciado por tráfico, circulava num motociclo com matrículas falsas e tentou desfazer-se de droga que tinha em sua posse quando abordado no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária.A GNR apreendeu 13 doses de heroína, sete de canábis e duas de cocaína, 260 euros, além do motociclo.O suspeito não apresentou justificação válida para circular na via pública, incorrendo dessa forma no crime de desobediência, dado ser reincidente nessa conduta.Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.No âmbito da ação de fiscalização rodoviária, foram ainda elaborados 65 autos de contraordenação por desrespeito das medidas impostas pelo estado de emergência.