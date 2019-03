"Sabe que eu confio no Ministério Público, na Provedoria de Justiça, nas instituições que fiscalizam, do ponto de vista administrativo e jurisdicional, o nosso poder local. Nesse sentido, estando desencadeados os mecanismos, resta o apuramento da verdade", afirmou.



O chefe de Estado acrescentou que, neste caso, "o apuramento da verdade significa saber para onde foi o contributo, não apenas e sobretudo público, mas privado".



Na semana passada, a TVI emitiu uma reportagem, segundo a qual bens doados na sequência do grande incêndio de junho de 2017 estão num espaço da Câmara Municipal de Pedrógão Grande e não foram entregues às vítimas desse desastre.



No sábado, na nota emitida por Belém, o Presidente da República anunciou que irá voltar em junho aos municípios afetados pelo incêndio de Pedrógão Grande, sublinhou "a necessidade de todos os meios legais, administrativos e judiciais para apurar o sucedido", e assegurou que não contactou sobre o tema da reconstrução e ajudas o autarca deste município, Valdemar Alves, "no último ano".



"Especificamente, o Presidente da República não teve nenhum contacto com o Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande sobre esta matéria no último ano", precisa a nota, acrescentando que "carece de qualquer fundamento a afirmação de que teria tido qualquer intervenção na conduta do aludido autarca nesse período de tempo."



"Tendo em conta os generosos contributos dos portugueses para o processo de reconstrução", Marcelo Rebelo de Sousa defende que o processo se caracterize "pelo rigor, a transparência, a responsabilidade e a celeridade", salientando que o pediu "desde a primeira hora e recordou nomeadamente na passagem do primeiro aniversário da tragédia de Pedrógão Grande.



Na sequência da reportagem, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, referiu que a autarquia se limitou a ceder espaços para acolher donativos para as vítimas dos incêndios e rejeitou suspeitas de favorecimento e açambarcamento das ofertas.



O presidente da Câmara disse que o município cedeu o antigo pavilhão gimnodesportivo da vila para a Cruz Vermelha depositar eletrodomésticos, desde frigoríficos a máquinas de lavar roupa e micro-ondas, que serão depois utilizados no apetrechamento das casas reconstruídas nos concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Viseu, afetados pelo incêndio de junho de 2017, que causou 66 mortos e destruiu centenas de habitações.



Também a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) afirmou que os bens armazenados num espaço cedido pela Câmara Municipal de Pedrógão Grande destinam-se ao apetrechamento de casas reconstruídas, estando ainda 32 habitações em "processo de conclusão".

