Processos tutelares cíveis das secções de família e menores de quatro comarcas do Norte revelam que os tribunais tomam decisões sobre crianças sem as ouvir. O espaço da justiça é "perpetuador de uma cultura endémica de não-participação e violador dos direitos das crianças, na medida em que não ouve, não escuta e não considera os contributos prestados por elas", disse ao Público a investigadora Helga Castro, que atualmente faz um doutoramento em Estudos da Criança na Universidade do Minho.

Apesar de a Convenção dos Direitos da Criança estipular que "os Estados garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem", a lei portuguesa só obriga os tribunais a ouvir as crianças a partir dos 12 anos.