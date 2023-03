Pedro Soares vai defrontar Mariana Mortágua na convenção do Bloco de Esquerda

Ex-deputado e dirigente do Bloco de Esquerda, Pedro Soares, representará a Moção E e enfrentará Mariana Mortágua na convenção do partido que ocorre nos dias 27 e 28 de maio.







Bruno Colaço

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Apesar de não se assumir como um candidato à liderança do Bloco, o antigo deputado é um nomes mais conhecidos entre a lista de 410 que subscreveram a Moção E, que representa a Convergência como principal ala crítica do partido, e por isso foi escolhido como seu porta-voz. O Observador avança que esta decisão foi tomada no passado sábado durante um plenário com os subscritores da Moção EJá tinha sido Pedro Soares a dar a cara na conferência de imprensa do dia 27 de janeiro para apresentar as linhas orientadoras da Moção E, que "defende um sistema de liderança de porta-voz". No entanto, nessa altura recusou adiantar se seria o ex-dirigente o porta-voz em questão.Os subscritores da Moção E ainda têm de decidir quem vai ocupar os lugares disponíveis na Mesa Nacional, órgão máximo do partido nas convenções. Também ainda não foi discutida a composição da lista à Comissão Política.A Moção E pretende alterar o funcionamento do partido através de uma "direção coletiva" baseada num sistema com vários porta-vozes. Já Mariana Mortágua pretende assumir-se como coordenadora do partido.