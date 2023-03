Três pessoas atingidas por rochas enquanto esperavam por autocarro na Madeira

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Dois homens e uma mulher, com cerca de 50 anos, ficaram com ferimentos ligeiros esta quinta-feira na sequência de uma derrocada na Fajã das Galinhas, na Madeira. As vítimas estavam à espera do autocarro quando foram atingidas por rochas de uma escarpa. Foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.





O alerta foi dado às 07h25. No local estiveram três ambulâncias dos Bombeiros da Câmara de Lobos, a PSP e membros da Proteção Civil.Três famílias, um total de nove pessoas, vão ser realojadas enquanto se faz uma avaliação de segurança do local.