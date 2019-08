O primeiro-ministro reagiu ao anúncio de desconvocação de greve por parte do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, "formulando votos de sucesso para o diálogo que agora se retoma entre as partes".

No Twitter, António Costa agradeceu o "elevado civismo com que os portugueses viveram esta semana difícil" e a "forma pacífica e sem qualquer violência como foram conduzidas todas as manifestações".





Saúdo a decisão de desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulando votos de sucesso para o diálogo que agora se retoma entre as partes. — António Costa (@antoniocostapm) August 18, 2019

O chefe de Governo agradeceu ainda "às Forças Armadas, de Segurança e a todos os agentes de proteção civil" pelo "contributo que deram para minimizar os impactos da greve no funcionamento dos serviços essenciais e na economia" .

Costa deixou ainda uma palavra à ENSE pelo "rigoroso planeamento e avaliação" e uma "palavra de reconhecimento" aos colegas de Governo pelo "permanente empenho, sempre articulado e elevado espírito de equipa".