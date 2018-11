Os comunistas vão apresentar proposta sobre contagem do tempo de serviço congelado das carreiras especiais.

O PCP vai apresentar uma proposta para a contagem do tempo de serviço e progressão na carreira para todas as carreiras especiais, que o líder parlamentar João Oliveira diz esperar que seja votada favoravelmente por todos os partidos, "incluindo o PS".

"Todos os partidos que tenham sinceramente feito declarações no sentido de considerar justas as reivindicações dos professores têm condições para votar favoravelmente", afirmou João Oliveira, um dia depois de o PSD ter apresentado também uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para obrigar o Governo a voltar à negociação com os docentes.

"Não há motivo para não votar favoravelmente a nossa proposta", reforçou o comunista, explicando que a ideia é forçar o retomar das negociações e garantir que "o processo só se dará por concluído quando estiver contado todo o tempo" que foi congelado não só aos professores mas a todas as carreiras especiais.

A proposta do PCP pretende também fixar um limite para os prazos de reposição do tempo congelado nessa negociação.

Os comunistas querem garantir que o tempo começa a contar já em 2019 e terá de ser integralmente reposto reposto no máximo ao longo de sete anos.

A proposta é apresentada agora em sede de discussão do Orçamento na especialidade, porque o decreto-lei sobre a reposição do tempo de serviço dos docentes ainda não chegou ao Parlamento. Mas João Oliveira frisa que está iniciativa "não dispensará a necessidade de intervir com uma reapreciação parlamentar" para travar esse diploma.