PEV acordou com o Governo mais 100 salas de pré-escolar

As negociações ainda não estão fechadas, mas o PEV já tem garantia de aprovação de algumas das 40 propostas de alteração ao Orçamento.

O PEV apresentou 40 propostas de alteração ao Orçamento do Estado e já sabe que algumas têm apoio do Governo para ser aprovadas. É o caso da proposta de criação de mais 100 salas de pré-escolar. Mas também do alargamento dos apoios a veículos eléctricos às bicicletas eléctricas, o reforço da contratação de vigilantes da Natureza e a redução do IVA aplicado aos livros electrónicos.

Heloísa Apolónia explicou que o PEV centrou uma parte significativa das suas propostas de alteração ao Orçamento na área dos transportes, por considerar que as alterações climáticas são "um desafio global que requer respostas locais".



Em relação à ferrovia, o PEV entende que "a manutenção do material circulante é determinante" e, por isso, reclama o reforço do número de trabalhadores da EMEF. Além disso, os Verdes querem garantir a electrificação do troço Casa Branca/Beja para assegurar a ligação de Beja a Lisboa.

Nas medidas de incentivo à utilização de bicicleta, além do apoio à bicicleta eléctrica, o PEV pede a dedução em IRS da despesa com as reparações das bicicleta e a descida do IVA das bicicletas para os 13%.

Em matéria fiscal, o PEV quer que sejam criados "incentivos para equipamentos e obras que promovam a eficiência energética". Além da criação de mais 100 salas de pré-escolar em 2019, na Educação, o PEV reclama a redução do número de alunos por turma no secundário.

Na Cultura, o PEV reclama mais 1,2 milhões de euros para DGARTES, um reforço que já terá tido luz verde do Governo.

Na Educação, o PEV pede a contratação de mais 40 técnicos de saúde ambiental para o SNS e o alargamento da vacina do HPV a rapazes.

Em todas estas matérias, Heloísa Apolónia diz esperar ainda mais alguns avanços nas conversas com o Governo. "As negociações ainda não estão fechadas", frisou a deputada do PEV.