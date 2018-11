As progressões dos professores poderão ter de esperar. De acordo com o jornal i, o Governo quer atrasar as progressões nas carreiras do sector, puxando os efeitos da contabilização do tempo de serviço congelado – dois anos, nove meses e 18 dias – para depois do tempo de função do executivo.

A ideia é sustentada através de um decreto-lei em Conselho de Ministros a 4 de Outubro que impede que a contabilização seja aplicada no imediato. Em vez disso, a missiva prevê que os professores só vão ver o tempo de serviço congelado quando progredirem novamente no escalão. Isto quer dizer que, mesmo que a lei entre em vigor a 1 de Janeiro de 2019, os seus efeitos poderão começar a sentir-se apenas depois do presente Governo de António Costa cessar funções.

"A partir de 1 de Janeiro de 2019, aos docentes são contabilizados dois anos, nove meses e 18 dias a repercutir no escalão para o qual progridam a partir daquela data", refere o documento aprovado.