"A formação académica para a maioria dos pais tornou-se ‘a missão’: a de preparar o futuro dos filhos para vencerem na vida". E quanto custa isso?



Alexandra Fernandes e Luís Afonso, professores universitários, optaram por matricular os dois filhos na Escola Alemã de Lisboa logo no jardim-de-infância, apesar de nem um nem outro ter qualquer ligação ao país de Angela Merkel. Sofia César Machado abdicou de uma carreira na advocacia para acompanhar António Maria, que frequenta a Escola Francesa do Porto. Maria e João decidiram que "sair de Portugal era uma oportunidade de abrir horizontes" que os prepararia para dar uma melhor educação aos filhos.



"A educação sempre foi o foco dos pais, mas a educação orientada para a formação académica, neste momento, para a maioria dos pais tornou-se ‘a missão’: a de preparar o futuro dos filhos para vencerem na vida", afirma a psicóloga educacional Cristina Santos.



O maior investimento de Mila e Igor Artysh, uma enfermeira e um médico de nacionalidade ucraniana que chegaram a Portugal no ano 2000, é com a educação do único filho, Daniel, de 13 anos. "Mais de 50% do nosso orçamento vai para a mensalidade da escola [470 euros] e para as actividades extracurriculares", dizem à SÁBADO.



Os custos com a educação de um filho dependem de muitas variáveis. Há 10 anos, João Barbosa de Melo, professor de Economia na Universidade de Coimbra, tentou responder a essa pergunta. Diz agora à SÁBADO que "os princípios e as estimativas na altura ainda estão muito actuais".



Saiba mais sobre as escolhas destes pais e sobre quanto custa educar um filho na SÁBADO n.º 739, de 28 de Junho.