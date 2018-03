O Partido Comunista Português (PCP) avançou com três acções judiciais contra o ministro das Finanças, Mário Centeno, no Tribunal Tributário de Lisboa, por a Autoridade Tributária (AT) ter recusado devolver o IVA de algumas actividades partidárias.

Segundo informa o Correio da Manhã esta quinta-feira, os processos - que não revelam os montantes do IVA reclamados pelo partido ao Fisco - foram entregues ao tribunal em Fevereiro e Março deste ano. Dado que o período de contestação com a AT já terminou, o procedimento habitual passa por acções judiciais como estas em tribunal contra o ministro das Finanças, que tutela a AT.

De acordo com o PCP, o Fisco justifica a não devolução do IVA por considerar que existem "despesas que não visam expressamente difundir a mensagem política ou identidade própria".

Entre vários exemplos de despesas, o partido inclui: "folhetos sobre o tema ‘Derrotar o Governo – Recuperar Salários e Direitos Roubados’; autocolantes e cartazes da JCP; produção de bandeiras do PCP; folheto e tarjeta sobre a sessão de evocação da Fuga da Cadeia do Forte de Peniche de 1960", revelou o jornal.